જૂનાગઢ ભવનાથ તળેટી વિસ્તારમાં આગામી તા.૯ થી ૧૩ દરમ્યાન શિવરાત્રીનો મહામેળો યોજાનાર છે ત્યારે આ મેળાને સફળ બનાવવા માટે તૈયારીનો દૌર શરૂ થયો છે. દરવર્ષે શિવરાત્રી મેળામાં ૧૦ લાખ ઉપરાંત ભાવિકો ઉમટી પડે છે. ત્યારે આ મેળામાં ભાવિકોની સુવિધા માટે અનેક પગલાં લેવામાં આવી રહ્યાં છે.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.