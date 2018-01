જૂનાગઢ શહેરમાં આવેલી પ્રથમ ટ્રેનને આવતીકાલે ૧૯ જાન્યુઆરી ર૦૧૮ ના રોજ ૧૩૦ વર્ષ પૂર્ણ થશે. જૂનાગઢની રેલ્વે લાઈન સવાસો વર્ષ વટાવી ગઈ છે. નવાબ મહાબતખાનજી બીજાના શાસન દરમ્યાન ૧૮૬૭માં રેલ્વે બાંધવાનો વિચાર જાગ્યો હતો અને ૧૧ ડિસેમ્બર ૧૮૮૬માં તેનો પાયો નંખાયો હતો અને ૧૯ જાન્યુઆરી ૧૮૮૮માં પ્રથમ ટ્રેન જૂનાગઢ રેલ્વે સ્ટેશન ખાતે આવી હતી.

