કૈલાસ માન સરોવર-ર૦૧૭નાં યાત્રિકોનું જૂનાગઢ ખાતે સન્માન થશે

જૂનાગઢ ખાતે કૈલાસ માન સરોવરનાં યાત્રિકોનાં સન્માનનાં એક કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે. જૂનાગઢ ખાતે ભૂતનાથ મહાદેવ મંદિર સત્સંગ હોલ ખાતે તા.ર૮-૧-ર૦૧૮ને રવિવારે સવારે ૧૦ થી ૧ર.૩૦ દરમ્યાન અમરનાથ યાત્રિક મંડળ-જૂનાગઢ દ્વારા કૈલાસ માન સરોવર યાત્રા-ર૦૧૭ અને બુઢ્ઢા અમરનાથ યાત્રા પૂર્ણ કરેલ શિવભકતોનું સન્માન કરવાનો કાર્યક્રમ યોજાનાર છે. આ તકે પૂજય સંતશ્રી વસંતગીરીબાપુ (મહંતશ્રી ભૂતનાથ મંદિર)ની ઉપÂસ્થતિમાં આ કાર્યક્રમ યોજાનાર છે કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા માટે શ્રી અમરનાથ યાત્રિક મંડળ-જૂનાગઢ દ્વારા ભારે જહેમત ઉઠાવવામાં આવી રહી છે.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.