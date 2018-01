જૂનાગઢ શહેરની મધ્યમાં આવેલાં નરસિંહ મહેતાં સરોવરમાં બોટીંગ ઉપરાંત નાની પાર્ટી પણ કરી શકાય તેવી સુવિધા ઉભી કરવામાં આવનાર છે અને બોટમાં બેસીને જ જન્મદિવસ, લગ્નદિવસની પણ ઉજવણી થઈ શકે તેવું આયોજન કરવામાં આવી રહેલ છે.

