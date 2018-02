આવતીકાલે રાષ્ટ્રીયકક્ષાની ગિરનાર આરોહણ-અવરોહણ સ્પર્ધા યોજવામાં આવી રહી છે જેને લઈને સ્પર્ધકોમાં ભારે ઉત્સાહ પ્રવર્તી રહ્યો છે રાજયનાં યુવક સાંસ્કૃતિક વિભાગ અને જીલ્લા વહીવટી તંત્રનાં ઉપક્રમે યોજાનાર આ સ્પર્ધાને સફળ બનાવવા તંત્ર દ્વારા જહેમત ઉઠાવવામાં આવી રહી છે.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.