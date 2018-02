જૂનાગઢમાં ભવનાથ તળેટી વિસ્તારમાં આજે હર..હર..મહાદેવ..હર..નાં નાંદ સાથે ભવનાથ મહાદેવને ધ્વજા રોહણ કરાયા બાદ શિવરાત્રી મેળાનો ભકિતભાવપૂર્વક શુભારંભ કરવામાં આવેલ છે આ તકે મહાનગરપાલિકાનાં પદાધિકારીઓ, વહીવટીતંત્રનાં પદાધિકારીઓ અને સંતો મહંતો, મંડલેશ્વરો ખાસ ઉપÂસ્થત રહ્યાં હતાં.

