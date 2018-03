જૂનાગઢમાં બસ સ્ટેશન પાસે એક કલાક ચક્કાજામ થયો

જૂનાગઢમાં કોન્ટ્રાકટ પ્રથા બંધ કરી અને મનપા દ્વારા ફિકસ પગારમાં ભરતી કરવામાં આવે તેવી માંગ સાથે છેલ્લાં ર૮ દિવસથી ચાલતાં આંદોલનનો અંત આવ્યો હતો. ગઈકાલે બસ સ્ટેશન પાસે ચક્કાજામનો કાર્યક્રમ પણ યોજવામાં આવ્યો હતો. દરમ્યાન મેયર આદ્યશકિતબેન મજમુદાર, સ્ટેન્ડીંગ કમિટીનાં ચેરમેન નિલેશભાઈ ધુલેશીયા, શાસકપક્ષનાં નેતા પુનિતભાઈ શર્મા અને કોર્પોરેટર હુસેનભાઈ હાલા સહિતનાં આગેવાનોએ ગઈકાલે બપોરે ૩ વાગ્યે શહીદ પાર્ક ખાતેની છાવણીએ જઈ ઉપવાસીઓનાં પારણાં કરાવ્યા હતાં.

