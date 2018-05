જૂનાગઢ સહિત સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રમાં આજે ભગવાન શનિદેવની જયંતિની આજે ભાવભેર ઉજવણી થઈ રહી છે અને દાન-પુણ્યથી પનોતી દુર કરવામાં આવી રહી છે. તેવી ભાવિકોની ભાવના છે ત્યારે દાન-પુણ્યનાં કાર્યક્રમો પણ યોજાઈ રહ્યાં છે.

