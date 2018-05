કર્ણાટકમાં નવી સરકાર રચવા અને બહુમતી પુરવાર કરવાનું કોકડું ઉકેલવા આજે સાંજે ૪ કલાકે કર્ણાટક વિધાનસભાની મહત્વની બેઠક મળી છે અને આ બેઠકમાં ભાજપનાં સીએમ યેદિયુરપ્પાએ કવાયત હાથ ધરી છે.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.