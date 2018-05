કર્ણાટક વિધાનસભા ગૃહમાં બહુમતિ સાબીત નહી કરી શકતા ઃ યેદીયુરપ્પાએ મુખ્યમંત્રી પદેથી આપ્યું રાજીનામું

કર્ણાટક વિધાનસભાની ચુંટણી પરીણામ જાહેર થયા બાદ ભાજપના મુખ્યમંત્રી બી.એસ.યેદીયુરપ્પાએ મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લીધા હતા. દરમ્યાન કોંગ્રેસ અને અન્ય પક્ષો દ્વારા વિરોધ થતા સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા ભાજપના સીએમ યેદીયુરપ્પાને ફલોર ટેસ્ટ આપવા આદેશ કર્યો હતો અને જેના પગલે આજે બપોરે ૪ કલાકે યોજાનારી બેઠક ઉપર સમગ્ર દેશની મીટ મંડાઈ હતી. આ દરમ્યાન બહુમત પુરવાર થાય તે પહેલા જ મુખ્યમંત્રી પદેથી યેદીયુરપ્પાએ રાજીનામું આપી દીધું છે. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે કર્ણાટક વિધાનસભાની ૧૦૪ બેઠક ભાજપે મેળવી છે. કોંગ્રેસને ૭૮ બેઠકો ઉપર જયારે જેડીએસ પાસે ૩૮ સીટ અંકીત છે. કોંગ્રેસના વરીષ્ઠ અગ્રણી ગુલામ નબી આઝાદે પોતાના પક્ષ પાસે ૧૧૭ બેઠકો હોવાનો દાવો કર્યો છે. એક તકે ભાજપે સરકારી એજન્સીઓનો દુરૂપયોગ કર્યો હોવાનો આક્ષેપ થઈ રહયો છે. બીજી તરફ કર્ણાટકના રાજકીય માહોલ ગરમાગરમ બન્યો છે. અને કોંગ્રેસના રાજકીય અધ્યક્ષ રાહુલ ગાંધી દ્વારા એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજવામાં આવી છે.

