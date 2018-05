જૂનાગઢ અને સોરઠ પંથકમાં પવિત્ર પુરૂષોતમ માસની ભાવભેર ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે અને ધાર્મિક કાર્યક્રમો યોજવામાં આવી રહ્યાં છે. ભાવિક-ભકતો આ કાર્યક્રમમાં મોટી સંખ્યામાં ઉપÂસ્થત રહી અને લાભ લઈ રહ્યાં છે.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.