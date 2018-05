ઉતર અને મધ્ય ભારતનાં રાજયોમાં આકાશમાંથી અગનવર્ષા થઈ રહી છે. દેશનાં ૮ રાજયોનાં ૩૬ શહેરોમાં ગરમીનો પારો ૪૪ ડીગ્રીને પાર કરી ગયો છે. સોલર રેડીએશનને કારણે આ ગરમી પડી રહી છે અને હજુ ૪ દિવસ હિટવેવ રહેશે.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.