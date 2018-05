ઉબેણમાં દુષિત પાણી ઠાલવવા મુદ્દે ગઈકાલે ઝાલણસર ગામે ચક્કાજામનો કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો. જેતપુર ડાંઈગ એસોસીએશનનાં માલિકો દ્વારા ઉપરવાસથી કેમિકલયુકત પાણી ઠાલવવામાં આવતું હોવાનાં વિરોધમાં આ કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો. જૂનાગઢ જીલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિ તેમજ આસપાસનાં ૩૦ જેટલાં ગામના લોકોએ આ ચક્કાજામનો કાર્યક્રમ યોજયો હતો.

