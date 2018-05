પેટ્રોલ-ડિઝલ અને અન્ય ચીજવસ્તુઓનાં કમરતોડ ભાવવધારાથી પીડાય રહેલી જનતા સાથે ફરીએકવાર ક્રુર મજાક થઈ છે. ગઈકાલે પેટ્રોલમાં ૧ પૈસાનો ઘટાડો થતાં લોકોમાં ભારે રોષ વ્યાપી ગયો છે.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.