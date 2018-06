જૂનાગઢમાં મીઝલ્સ-રૂબેલા વેકસીનેશન વર્કશોપ યોજાયો

જૂનાગઢમાં મહાનગરપાલિકા દ્વારા મીઝલ્સ-રૂબેલા વેકસીનેશન વર્કશોપનો કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો. મહાનગરપાલિકા દ્વારા સરકારશ્રીની યોજના અંતર્ગત આગામી ૧પ મી જુલાઈ ર૦૧૮થી મીઝલ્સ-રૂબેલા વેકસીનેશન કેમ્પેઈનનો અમલીકરણ કરવામાં આવનાર છે અને જેમાં નવ માસથી ૧પ વર્ષ સુધીનાં તમામ બાળકોને આવરી લેવામાં આવનાર છે અને જેના અનુસંધાને ગઈકાલે હોટલ ઈન્દ્રલોક ખાતે એક વર્કશોપનો કાર્યક્રમ યોજાયો હતો જેમાં મહાનગરપાલિકાનાં હેલ્થ વિભાગનાં મેડીકલ ઓફીસર તેમજ પદાધિકારીઓ કર્મચારીઓ ઉપÂસ્થત રહ્યાં હતાં.

