સ્વેચ્છીક રકતદાન માટે મોટા પાયે લોકોમાં જાગૃતિ લાવવા ગુજરાત સૌથી મોટી પહેલ કરનારૂં રાજય બનવા જઈ રહ્યું છે. ૧૪મી જુનનો દિવસ વર્લ્ડ બ્લડ ડોનર ડે છે આ દિવસથી ગુજરાતનાં ૩૩ જીલ્લા અને ૮ મહાનગરપાલિકામાં મહિનામાં એક વખત સ્વેચ્છીક રકતદાન કેમ્પ શરૂ કરવા સરકારે નિર્ણય લીધો છે.

