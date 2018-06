જૂનાગઢ નજીક ગઈકાલે વહેલી સવારે વડાલ અને ચોકી વચ્ચે ખાનગી બસ અને ટ્રક વચ્ચે અકસ્માત સર્જાતાં ૪ વ્યકિતઓનાં મૃત્યું થયા હતા અને રપથી વધુને ઈજા પહોંચી છે. રાજકોટ અને ગોંડલનો સોની વૈષ્ણવ પરિવાર ઉનાનાં ગુપ્ત પ્રયાગ ખાતે બેઠકજીનાં દર્શન કરવા માટે જતો હતો ત્યારે આ અકસ્માતનો બનાવ બનવા પામ્યો હતો.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.