સિંહોને હેરાન કરનાર સામે લેવાશે કડક પગલાં ઃ વનમંત્રી

એશિયાટીક લાયનનાં રહેઠાણ એવા સોરઠ પંથકમાં છેલ્લાં કેટલાંક સમયથી ગેરકાયદેસર લાયન શો અને જંગલમાં જ ખાણોનાં ખનન સહિતનાં લઈને ફરીયાદો ઉઠતાં સરકાર સાબદી બની ગઈ છે બે દિવસ પહેલાં રાજયનાં વનસંરક્ષકશ્રીએ જૂનાગઢની મુલાકાત લીધી હતી જયારે ગઈકાલે વનમંત્રી ગણપત વસાવાએ સાસણ ગીર અને જૂનાગઢની મુલાકાત લીધી હતી અને ત્યાં તેઓએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે સિંહોની પજવણી કરનારાઓની ખેર નહીં રહે અને કડક કાર્યવાહી કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.