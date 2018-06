જૂનાગઢ શહેરમાં વિશ્વ યોગ દિવસની ઉજવણી

જૂનાગઢ સહિત સમગ્ર રાજયમાં આજે વિશ્વ યોગ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. જૂનાગઢમાં જીલ્લા કક્ષાનો કાર્યક્રમ પોલીસ હેડ કવાર્ટર પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ જયશ્રી સિનેમા પાસે યોજવામાં આવ્યો હતો. આર્થિક વિકાસ નિગમનાં ચેરમેન બી.એચ.ઘોડાસરાની ઉપÂસ્થતિમાં આ કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. જૂનાગઢ જીલ્લા સમાહર્તા ડો.સૌરભ પારઘીનાં માર્ગદર્શન હેઠળ જીલ્લામાં ૧પ૬૯ કેન્દ્રો ઉપરથી યોગ દિવસની ઉજવણી થઈ હતી.

