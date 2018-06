પેટ્રોલ અને ડિઝલનાં કમરતોડ ભાવથી જનતા પરેશાન છે અને તેનો ભાવ ઘટે તેવી આશા અને અપેક્ષા રાખીને બેઠી છે ત્યારે પેટ્રોલિયમ પેદાશોને સસ્તી કરવાની કેન્દ્ર સરકારે યોજના જારી કરી છે દરમ્યાન પેટ્રોલ-ડિઝલ ઉપર ર૮ ટકા જીએસટી અને જા વેટ નાંખવામાં આવશે તો હાલમાં જે ટેક્ષ ઉઘરાવવામાં આવી રહ્યો છે તેની સમકક્ષ જ ભાવો રહેશે તેવો નિષ્ણાંતોનો અભિપ્રાય છે.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.