જૂનાગઢ જીલ્લામાં આજથી બે દિવસ સુધી શાળા પ્રવેશોત્સવનો કાર્યક્રમ

જૂનાગઢ જીલ્લામાં આજથી શાળા પ્રવેશોત્સવનો કાર્યક્રમ યોજવામાં આવી રહ્યો છે. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા વર્ષ ર૦૦૩ થી કન્યા કેળવણી રથયાત્રા અને શાળા પ્રવેશોત્સવની શરૂઆત કરી હતી અને આ કાર્યક્રમનાં ભાગરૂપે ગુજરાતનાં મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણીનાં માર્ગદર્શન હેઠળ સમગ્ર ગુજરાતમાં કન્યા કેળવણી રથયાત્રા અને શાળા પ્રવેશોત્સવનો કાર્યક્રમ જારી થયો છે ત્યારે જૂનાગઢ જીલ્લામાં પણ પ્રાથમિક અને માધ્યમિક બંને કક્ષાએ, શહેરી કક્ષાએ આજ તા.રર અને ર૩ જુનનાં રોજ શાળા પ્રવેશોત્સવનો કાર્યક્રમ યોજવામાં આવી રહ્યો છે.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.