આજે જેઠ સુદ અગીયારસનો દિવસ એટલે કે ભીમ અગિયારસનું પર્વ હોય આ દિવસે અગાઉનાં વર્ષોમાં શુકનવંતી વાવણીનું પર્વ પણ ગણાતું હતું. ભીમ અગીયારસ સુધીમાં આ વર્ષે હજુ સુધી વરસાદ થયો નથી ત્યારે આજે આ પર્વનાં દિવસે આકાશમાં વાદળો છવાયા છે અને હવામાનનાં પલ્ટાનાં લીધે વરસાદની આશા વધી છે.

