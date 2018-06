જૂનાગઢ શહેરમાં આધુનિક સુવિધાઓથી સજ્જ સિવીલ હોÂસ્પટલમાં છેલ્લાં કેટલાંક સમયથી મોટા ભાગનાં તબીબો મોડા આવતાં હોવાની વ્યાપક ફરીયાદ ઉઠી છે જેનાં પગલે દુર-દુરથી સારવાર લેવા આવતાં દર્દીઓને મુશ્કેલી પડી રહી છે.

