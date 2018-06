આજે ર૧મી સદીનું સૌથી લાંબું ૧ કલાક અને ૪૩ મિનીટનું ચંદ્રગ્રહણ છે અને રાત્રે ૧.પર મિનીટે દેખાશે.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.