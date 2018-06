લકઝરી સુવિધાયુકત ઈન્દોર-વેરાવળ મહાકાલ એકસપ્રેસ ટ્રેનને જૂનાગઢ સ્ટોપ જ નહીં !

ઈન્દોર-વેરાવળ સુપર ફાસ્ટ મહાકાલ એકસપ્રેસ ટ્રેન કે જે યાત્રિકોને માટે ખુબ જ કમ્ફર્ટેબલ અને સુવિધાજનક છે પરંતુ દુઃખની બાબત એ છે કે સોરઠનું ઐતિહાસીક નગરી અને નેતાઓનો જયાં રાફડો ફાટયો છે અને નિવેદનીયા નેતાઓ અને પ્રેસનોટો ઉપર પોતાની માત્રને માત્ર પકડ ધરાવતાં નેતાઓનો પ્રેસનોટોનો સતત મારો ચલાવી રહેલા નિવેદનીયા નેતાઓતો ગલીએ-ગલીએ ફુટી નીકળ્યાં છે તેવી જાગૃતતાનો ફાંકો ધરાવતાં આ શહેર એટલે કે જૂનાગઢ રેલ્વે સ્ટેશને આ ટ્રેનનો સ્ટોપ જ નથી અને જેને કારણે જૂનાગઢ અને સોરઠની જનતા આ ટ્રેનની સેવા મેળવવાનાં લાભમાંથી વંચિત રહી જાય છે ત્યારે આ બાબતે લોકપ્રતિનિધિઓ અને નેતાગીરીનો ઠેકો લઈને ફરનારા લોકોએ મોર્ચો માંડવાની હવે ઘડી આવી પહોંચી છે.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.