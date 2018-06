ઈન્દોર-વેરાવળ ટ્રેનને જૂનાગઢ સ્ટોપ આપવાની માંગણી સાથે જુદાં-જુદાં સંગઠનો દ્વારા સંબંધિત વિભાગોને રજુઆતો કરવામાં આવી છે અને જૂનાગઢમાં સ્ટોપ આપવામાં નહીં આવે તો પ્રથમ ટ્રીપે જ ટ્રેન રોકી આંદોલન કરવામાં આવશે તેવી ચિમકી પણ અપાઈ છે

