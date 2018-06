જૂનાગઢ ડીવીઝનની તમામ પોસ્ટ ઓફિસોમાં કોર સીસ્ટમ ઈન્ટીગ્રેટર રોલ આઈટકામગીરી કરવાની થતી હોય જેથી આવતીકાલ તા-૩૦ જુનથી ર જુલાઈ સુધી તમામ પોસ્ટ ઓફિસો બંધ રહેશે જેની ગ્રાહકોએ નોંધ લેવી

