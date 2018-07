રાજકોટ શહેરમાં ગઈકાલે મેઘરાજા મનમુકીને વરસ્યાં હતા અને બે કલાકમાં ત્રણ ઈંચ જેવો વરસાદ તુટી પડયો હતો આ વરસાદને પગલે રસ્તાઓ ઉપર પાણી ભરાયા હતા અને રાજકોટવાસીઓએ પ્રથમ વરસાદની મોજ માણી હતી.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.