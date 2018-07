જમ્મુ-કાશ્મીર વિસ્તારમાં ભારે વરસાદનાં કારણે અમરનાથયાત્રાને રોકી દેવામાં આવી હતી. તેમજ હિમાચલમાં ભુસ્ખલનને કારણે ર હજાર જેટલાં વાહનો ફસાયા હતા. અને રસ્તો કલીયર કરવાની કામગીરી હાથ ધરાઈ હતી.

