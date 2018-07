બિલખામાં વેપારીની હત્યા કરનાર આરોપીને ઝડપી લેતી પોલીસ

બિલખામાં કલ્પેશ જશંવતભાઈ રામોલીયાની દુકાને આવી અને રૂપિયાની માંગણી કરતાં વેપારીએ રૂપિયા આપવાની ના પાડતાં બહાદુર નામનાં શખ્સે પાઈપનો ઘા ઝીંકી દેતાં આ વેપારીનું મૃત્યું થયું હતું આ બનાવનાં પગલે બિલખામાં રોષની લાગણી પ્રગટી હતી અને ઉચ્ચકક્ષાએ રજુઆત કરી તાત્કાલિક આરોપીને ઝડપી લેવાની માંગ કરી હતી. દરમ્યાન બિલખા પોલીસ તેમજ એસઓજી પોલીસ, એલસીબી પોલીસ વગેરેએ તાત્કાલિક તપાસની કામગીરી હાથ ધરી અને બહાદુર લાલુને ઝડપી લઈ તેની આગવી ઢબે સરભરા કરી હતી.

