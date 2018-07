જૂનાગઢ સહિત સમગ્ર સોરઠ પંથકમાં મેઘરાજાનું આગમન થતાં લોકો આનંદિત બની ગયા છે. ગઈકાલે રાત્રીથી જ વરસાદનો દૌર શરૂ થયો હતો અને આજે સવારે પણ હળવાથી ભારે ઝાપટા પડયા હતાં જયારે જૂનાગઢ જીલ્લાનાં વિવિધ તાલકામાં ૧ થી અઢી ઈંચ જેવો વરસાદ નોંધાયો છે.

