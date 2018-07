જૂનાગઢ તાલુકાનાં બગડુ ગામેથી બાલાજી ડેરીમાંથી ભેળસેળયુકત દુધ બનાવવાની સામગ્રી સાથે મેનેજરની ધરપકડ

જૂનાગઢ તાલુકાનાં બગડુ ખાતે આવેલી બાલાજી ડેરીમાં ભેળસેળયુકત દુધ બનાવવાની સામગ્રી સાથે ડેરીનાં મેનેજરને એસઓજીએ ઝડપી લઈ તેનાં વિરૂધ્ધ કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. આ અંગેની પોલીસે આપેલી વિગત અનુસાર જૂનાગઢ રેન્જ આઈજીપી એસ.એમ.ખત્રી તથા જીલ્લા પોલીસવડા નિલેશ જાજડીયાની સુચના મુજબ ગુન્હાઓ થતાં અટકાવવા તેમજ એસઓજી લગત કામગીરી બાબતે એસઓજી સ્ટાફને એલર્ટ કરેલ જે અન્વયે એસઓજીનાં ઈન્ચાર્જ પોલીસ ઈન્સ્પેકટર જે.એમ.વાળાને બાતમી મળેલ કે બગડુ ગામે આવેલ બાલાજી ડેરીમાં તેના સંચાલક ગેરકાયદેસર રીતે ભેળસેળયુકત દુધ બનાવતા હોય તેવી ચોક્કસ બાતમીને પગલે એસઓજી સ્ટાફ સાથે રેઈડ કરતાં ડેરીનાં સંચાલક જયેશભાઈ કેશુભાઈ જાદવ (રહે.આણંદપુરવાળા) હાજર ન હોય અને તેના મેનેજર રાજુ પરબતભાઈ બંધિયા (રહે.આણંદપુરવાળા) મળી આવતાં તેમને સાથે રાખી ડેરીમાં તપાસ કરતાં દુધમાં ભેળસેળ કરવાનો મિલ્ક પાઉડર, તેલ તથા મીક્ષ્ચર (વલોણું) તથા બિયર ટીન નંગ-૭ મળી કુલ રૂ.પપ૮૦નો મુદ્દામાલ મળી આવતા ફુડ વિભાગ જૂનાગઢનાં જવાબદાર અધિકારીને બોલાવી દુધ, પાઉડર, તેલ વિગેરે નમુનાઓ લેવડાવવામાં આવેલ છે અને આ મુદ્દામાલ મિલ્ક પાઉડર, તેલ તથા મીક્ષ્ચર (વલોણું) સીઆરપીસી કલમ ૧૦ર મુજબ કબ્જે કરી જેની આગળની કાર્યવાહી માટે જૂનાગઢ તાલુકા પોલીસ સ્ટેશનને સોંપી આપેલ છે.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.