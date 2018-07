જૂનાગઢમાં સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની પ્રતિમા સામેની અડચણ દુર કરવા માંગણી

ખેડુત હિત રક્ષક સમિતિનાં સંયોજક અતુલ શેખડાએ જૂનાગઢ જીલ્લા કલેકટર તથા કમિશ્નરશ્રીને એક પત્ર પાઠવેલ છે અને આ પત્રમાં એવી રજુઆત કરી છે કે સરદાર ચોકમાં આવેલ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની પ્રતિમા સામેથી અડચણ દુર કરવાની માંગણી કરવામાં આવી છે. રાષ્ટ્રીય નેતાની એક પ્રતિમા જયાં મુકવામાં આવી હોય તેવા આ સર્કલમાં જુદાં-જુદાં બોર્ડો લગાડવામાં આવેલાં છે જે પ્રસ્તૃત તસ્વીરમાં દર્શાય છે ત્યારે આ બાબતે યોગ્ય કરવાની માંગણી કરવામાં આવી છે.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.