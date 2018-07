મુંબઈમાં છેલ્લાં બે દિવસથી અનરાધાર વરસાદ તુટી પડયો છે અને અનેક સ્થળે રેલ્વે ટ્રેક ઉપર પાણી ફરી વળ્યાં છે શાળા-કોલેજામાં રજા જાહેર કરવી પડી છે અને જનજીવન ઠપ્પ થયું છે.

