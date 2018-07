જૂનાગઢ સહિત અષાઢી બીજની થશે ભવ્ય ઉજવણી

જૂનાગઢ સહિત સોરઠમાં અષાઢી બીજ પર્વની ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવશે અને અનેકવિધ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે જૂનાગઢમાં ભવ્ય રથયાત્રા યોજાશે જયારે જૂનાગઢ જીલ્લાનાં ભેંસાણ તાલુકાનાં પરબધામ ખાતે સતદેવીદાસ, અમરદેવીદાસની જગ્યા ખાતે અષાઢી બીજનો મેળો યોજાશે તેમજ તોરણીયા ખાતે આવેલાં નકલંકધામ તેમજ મજેવડી અને સતાધાર ખાતે પણ અષાઢી પર્વની ભકિતભાવપૂર્વક ઉજવણી થશે તેમજ ભવનાથ વિસ્તારમાં પણ અષાઢી પર્વ ઉજવવામાં આવશે.

