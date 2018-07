જૂનાગઢ ઉત્સવ રેસ્ટોરન્ટ દ્વારા પર્યાવરણ બચાવોની અનોખી ઝુંબેશ

પર્યાવરણ બચાવોની વાતો તો બહુ મોટી થાય છે અને ફોટો સેશન માટેનાં અનેક કાર્યકમો યોજાતા હોય છે, અખબારી યાદીઓ ઘણી પ્રસિધ્ધ થતી હોય છે પરંતુ નક્કર કામગીરી થતી ન હોવાની અનેક ફરીયાદો ઉઠવા પામી છે. આવા સંજાગોમાં ઉત્સવ રેસ્ટોરન્ટ દ્વારા વૃક્ષારોપણ થાય તે માટે અનોખી પહેલ કરી છે અને સમાજને નવો રાહ ચિંધ્યો છે. જૂનાગઢમાં બસ સ્ટેશન નજીક આવેલ ઉત્સવ રેસ્ટોરેન્ટનાં સંચાલકોએ અહીં આવનાર દરેક મુલાકાતીને એક વૃક્ષનો છોડ આપી પર્યાવરણ ઝુંબેશ હાથ ધરી છે અને ૧લી જુલાઈથી ૩૧ ઓગસ્ટ સુધી આ ઝુંબેશ ચાલશે અને જેને કારણે અનેક સ્થળોએ વૃક્ષોનો ઉછેર થશે. આજે એક સર્વે પ્રમાણે જા લોકોને ઓકિસજન વેચાતો લેવો પડતો હોય તો એક વ્યકિતને તેનાં જીવન દરમ્યાન છ કરોડ રૂપિયાનો ઓકસિજનની જરૂરીયાત પડે છે પરંતુ આ અમુલ્ય ઓકિસજનએ કુદરતની અણમોલ ભેટ છે અને વૃક્ષો દ્વારા આપણને ફ્રી મળે છે ત્યારે વૃક્ષોનું પણ આપણે જીવની જેમ જતન કરવું જાઈએ.

