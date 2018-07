આજથી અષાઢી નવરાત્રીનો પ્રારંભ

અષાઢ મહિનાનાં પ્રારંભ સાથે અષાઢી નવરાત્રીનો પ્રારંભ થાય છે આ વર્ષે એકમનો ક્ષય હોવાથી આજે અમાસ અને એકમ બને સાથે છે આજે સવારે ૮.૧૦ સુધી અમાસ રહેલી હતી. ત્યારબાદ અષાઢ સુદ એકમનો પ્રારંભ સાથે જ અષાઢી નવરાત્રીનો પ્રારંભ થયો છે જૂનાગઢ શહેરમાં આવેલાં આઈશ્રી ખોડીયાર માતાજીનાં મંદિર સહિત માતાજીનાં મંદિરોમાં પુજન-અર્ચન-આરતી સહિતનાં કાર્યક્રમો તેમજ ગિરનાર ખાતે બિરાજતાં અંબાજી માતાજીનાં મંદિરે તેમજ વાઘેશ્વરી માતાજીનાં મંદિરે તેમજ રાંદલ માતાજીનાં મંદિરે પણ પુજન-અર્ચન-આરતી સહીતનાં કાર્યક્રમો સાથે ભાવિકો દર્શનનો લાભ લઈ રહ્યાં છે.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.