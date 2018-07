જૂનાગઢ અને સોરઠમાં અનરાધાર વરસેલા ભારે વરસાદનાં પગલે જળાશયો પાણીથી ભરપુર બની ગયા છે આ દરમ્યાન ૧૧ ડેમમાંથી પ૬ર૩પ કયુસેક પાણી છોડવામાં આવ્યું છે.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.