જૂનાગઢનાં ખડીયા રોડ ઉપર આવેલ નરસિંહ મહેતાં યુનિવર્સિટી કાર્યરત છે ત્યારે આગામી તા.ર૧ જુલાઈ ર૦૧૮ને બપોરે ૧૧ કલાકે નરસિંહ મહેતાં સ્મૃતિવંદનાં કાર્યક્રમ અંતર્ગત યુનિર્સિટીનાં નામે માર્ગનાં નામકરણનો કાર્યક્રમ યોજવામાં આવશે. આ કાર્યક્રમમાં સંતશ્રી મોરારીબાપુ તેમજ શિક્ષણમંત્રી ભુપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા પણ ઉપÂસ્થત રહેશે.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.