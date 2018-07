જૂનાગઢની બહાઉદ્દીન કોલેજનું નવનિર્મિત ભવનનું આજે સંતશ્રી મોરારીબાપુ તેમજ રાજયનાં શિક્ષણ મંત્રી ભુપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમાનાં હસ્તે લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું. આ તકે મહાનગરપાલિકાનાં પદાધિકારીઓ ઉપÂસ્થત રહ્યાં હતાં.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.