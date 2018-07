ડિઝલનાં રોજેરોજનાં ભાવવધારા, ટોલટેકસ, વાહનવિમામાં કમિશ્ન વગેરે ઉકેલની માંગ સાથે સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છમાં ટ્રક હડતાલ શરૂ થઈ છે.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.