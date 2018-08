આજે અષાઢ વદ ત્રીજને મંગળવારે અંગાર કી ચોથ હોવાથી ભગવાન ગણેશજીની ઉપાસનાનો મહત્વ ખુબ જ વધુ હોય આજે ગણેશજીનાં મંદિરોએ પુજન-અર્ચન સહિતનાં કાર્યક્રમો યોજાશે. ર૧ ગણેશ ચર્તુથીની બરાબર ૧ અંગારકી ચોથનું મહત્વ છે.

