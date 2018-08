જૂનાગઢનાં ફરવાલાયક સ્થળમાં મહત્વનાં એવા વિલિંગ્ડન ડેમ ખાતે લોકો મોટી સંખ્યામાં ફરવા જતા હોય છે ત્યારે આ ડેમ પાસે બગીચો અને શૌચાલય બનાવવાની માંગણી ઉઠી છે.

