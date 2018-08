સ્વપ્ન યુવા વિકાસ મંડળ જૂનાગઢ દ્વારા મિત્રતા દિવસની અનોખી ઉજવણી થશે

સ્વપ્ન યુવા વિકાસ મંડળ જૂનાગઢ દ્વારા આવતીકાલે અનોખી રીતે મિત્રતા દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવશે. આ ઉજવણી અપના ઘર વૃધ્ધાશ્રમ જૂનાગઢ ખાતે કરવામાં આવશે. જેમાં વડીલોને ફ્રેન્ડશીપ બેન્ડ બાંધીને ઉજવણી થશે તેમને અલ્પાહાર કરાવવામાં આવશે અને તેમની સાથે ગીત, સંગીત, રમત-ગમત નૃત્ય જેવી પ્રવૃતિ કરીને સારો સમય પસાર કરવામાં આવશે આ કાર્યક્રમમાં જે કોઈએ જાડાવવું હોય તો આજે તા. ૪-૮-ર૦૧૮ રાત્રે ૯ વાગ્યા સુધીમાં ફોન કરીને નામ લખાવી દેવા વિનંતી કરવામાં આવી છે વધુ વિગત માટે હર્ષદ વાજા મો.૭૪૦પ૭ ૪૦૩૦૯નો સંપર્ક સાધવા જણાવેલ છે.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.