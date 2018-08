સાતમાં પગારપંચની માંગણી સાથે જૂનાગઢ મહાનગરપાલિકાનાં કર્મચારીઓનું આંદોલન ચાલી રહ્યું છે ત્યારે આજે કર્મચારીઓ દ્વારા એક રેલી યોજવામાં આવી હતી અને આ પ્રશ્ને યોગ્ય થશે નહિં તો આવતીકાલે આત્મવિલોપનનો કાર્યક્રમ યોજાશે.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.