જૂનાગઢમાં હોમગાર્ડ તરીકેની થયેલ ભરતી અંગે કાર્યવાહી કરવા ડીઆઈજીને રજુઆત

જૂનાગઢનાં ભાવેશભાઈ ત્રિવેદીએ ડીઆઈજીશ્રીને એક પત્ર પાઠવી અને હોમગાર્ડ તરીકેની ભરતી અંગેની કાર્યવાહી કરવાની માંગણી કરી છે આ પત્રમાં જણાવેલ છે કે ગત તા.૧૧-૯-ર૦૧૭નાં રોજ ડીવાયએસપી શ્રી પટેલ તથા આરએસઆઈશ્રી આંદ્રોજાની આગેવાની હેઠળ હોમગાર્ડમાં ભરતી અંગેની કાર્યવાહી કરવામાં આવેલી અને તેમાં ૧૮૦થી વધુ યુવાનોને ભરતી કરવામાં આવેલ આ યુવાનોને ગ્રાઉન્ડ પાસ કરેલ છે તેમ છતાં આજ દિવસ સુધી તેઓને હોમગાર્ડ તરીકે નિમણુંક આપવામાં આવેલ નથી. જેથી ગ્રાઉન્ડ પાસ થયેલા યુવાનો નોકરી મેળવવાની રાહમાં બેઠા છે.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.