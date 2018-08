એશિયાટીક સિંહોની જયાં વસ્તી છે તેવા સાસણ ગીર ખાતે આજે વિશ્વ વસ્તી દિનની ઉજવણી કરવામાં આવી છે. વિદ્યાર્થીઓએ સિંહ બચાવવા અભિયાન અંતર્ગત સિંહનાં મહોરાં પહેરી અને આ ઉજવણી કરી હતી.

