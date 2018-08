વિશ્વનાં ખગોળ વૈજ્ઞાનિકો જેની આતુરતાપૂર્વક રાહ જાઈને બેઠા છે તે વર્ષનો અંતિમ ખંડગ્રાસ સૂર્યગ્રહણ આવતીકાલે થશે જા કે ભારતનાં લોકો આ અવકાશી નજારો નિહાળવાથી વંચીત રહેશે.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.