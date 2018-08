થોડા દિવસ પહેલાં ભવનાથ વિસ્તારમાંથી કોથળામાંથી લાશ મળી આવી હતી. આ લાશ અંગે અનેક તર્ક-વિતર્ક વચ્ચે પોલીસ દ્વારા ઝીણવટભરી તપાસ હાથ ધરીને આખરે આ લાશનો ભેદ ઉકેલી નાખી ત્રણ શખ્સોની ધરપકડ કરી અને વધુ કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

