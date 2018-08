ભારતનાં માજી વડાપ્રધાન અને ભારત રત્ન અટલ બિહારી વાજપેયીનું લાંબી બિહારી બાદ ગઈકાલે નિધન થયું છે ત્યારે શોકની લાગણી પ્રસરી ગઈ છે. આજે સવારે ૯ કલાકે તેમનાં પાર્થિવ દેહને ભાજપનાં વડામથકે લાવવામાં આવેલ અને ત્યાંથી બપોરે ૧ વાગ્યે તેમની અંતિમ યાત્રા શરૂ થઈ હતી. આ તકે દેશવાસીઓએ સદ્‌ગત માજી વડાપ્રધાન અટલ બિહારી વાજપેયીને ભાવભેર શ્રધ્ધાંજલી અર્પી હતી.

